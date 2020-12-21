В Якутске хотят обсудить одну из двух бед
В Якутске пройдет общественное обсуждение по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Окружная администрация города Якутска приглашает горожан с 22 декабря по 30 декабря этого года принять участие в общественном обсуждении по объектам 2021-2022 годов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городской агломерации «город Якутск». Общественное обсуждение состоится в территориальных органах управления городского округа в режиме видеоконференции.
В мероприятии принимают участие депутаты Якутской городской Думы, проектные, подрядные организации, представители заказчика МКУ «Главстрой», надзорных органов, ГИБДД, Управления строительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, а также представители общественности.
Жители Якутска могут присоединиться к обсуждению ремонта объектов в своем округе, микрорайоне или пригородном селе в формате видеоконференции согласно графику проведения общественных слушаний.
Дата: 22-24 декабря 2020 г.:
https://us02web.zoom.us/j/85924842767?pwd=VnVPVUlXb0RmN3dFdlhNcWVjYVN6QT09
Идентификатор конференции: 859 2484 2767
Код доступа: 910507
Дата: 25, 29, 30 декабря 2020 г.:
https://us02web.zoom.us/j/85688085870?pwd=OGl6ZG50YS8rNTc4U2IxUXlmNloyZz09
Идентификатор конференции: 856 8808 5870
Код доступа: 987456
Время: 18:15 ч.
Формат проведения: Видео-конференцсвязь Zoom
|№
|Наименование территориальных органов управления
|Дата, время проведения
|Наименование объектов
|1
|Промышленный округ
|22.12.2020г. 18:15ч.
|— Капитальный ремонт ул. Бабушкина на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко; — Ремонт ул. Очиченко на участке от ул. Бестужева-Марлинского до 1 колонии; — Ремонт ул. Федора Попова на участке от ул. Богдана Чижика до пер. Энергетиков; — Ремонт пер. Энергетиков на участке от ул. Федора Попова до ул. Кальвица;
|2
|Автодорожный округ Сайсарский округ
|23.12.2020г. 18:15ч.
|— Ремонт ул. Ивана Кульбертинова; — Ремонт подъездной дороги к речевой школе; — Ремонт ул. Тимирязева на участке от ул. Дежнева до конечной автобусной остановки; — Реконструкция ул. Винокурова; — Капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина; — Капитальный ремонт ул. Маяковского на участке от ул. Каландаришвили до ул. Широких-Полянского; — Капитальный ремонт ул. Якова Потапова на участке от ул. Кеши Алексеева до кольца «Гимеин»; — Ремонт ул. Билибина на участке от ул. Ильменская до Сергеляхского шоссе; — Ремонт ул. Мерзлотная;
|3
|Гагаринский округ мкр. Марха
|24.12.2020г. 18:15ч.
|— Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда; — Ремонт ул. Жуковского; — Ремонт ул. Авиаторов; — Ремонт ул. Советская мкр. Марха; — Ремонт ул. Олега Кошевого мкр. Марха; — Ремонт ул. Мархинская мкр. Марха;
|4
|Строительный округ
|25.12.2020г. 18:15ч.
|— Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта; — Капитальный ремонт ул. Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого; — Капитальный ремонт Хатын-Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского; — Ремонт ул. Халтурина на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова; — Капитальный ремонт ул. Пионерская; — Капитальный ремонт ул. Космонавтов
|5
|с. Тулагино мкр. Кангалассы с. Табага с. Хатассы с. Пригородное
|29.12.2020г. 18:15ч.
|— Строительство подъездных дорог (кв. многодетных) с. Тулагино; — Ремонт ул. Николаева с. Тулагино; — Реконструкция ул. Нагорная мкр. Кангалассы. — Строительство подъездных дорог (кв. многодетных) с. Табага; — Ремонт ул. Каландаришвили с. Табага; — Строительство подъездных дорог (кв. многодетных); — Ремонт ул. Центральная с. Пригородное;
|6
|Губинский округ Октябрьский округ Центральный округ
|30.12.2020г. 18:15ч.
|— Строительство ул. Ефимова; — Ремонт ул. Каландаришвили на участке от пр. Ленина до ул. Лермонтова; — Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская — Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова
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