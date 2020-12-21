В Якутске хотят обсудить одну из двух бед

В Якутске пройдет общественное обсуждение по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан с 22 декабря по 30 декабря этого года принять участие в общественном обсуждении по объектам 2021-2022 годов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городской агломерации «город Якутск». Общественное обсуждение состоится в территориальных органах управления городского округа в режиме видеоконференции.

В мероприятии принимают участие депутаты Якутской городской Думы, проектные, подрядные организации, представители заказчика МКУ «Главстрой», надзорных органов, ГИБДД, Управления строительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, а также представители общественности.

Жители Якутска могут присоединиться к обсуждению ремонта объектов в своем округе, микрорайоне или пригородном селе в формате видеоконференции согласно графику проведения общественных слушаний.

Дата: 22-24 декабря 2020 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85924842767?pwd=VnVPVUlXb0RmN3dFdlhNcWVjYVN6QT09

Идентификатор конференции: 859 2484 2767

Код доступа: 910507

Дата: 25, 29, 30 декабря 2020 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85688085870?pwd=OGl6ZG50YS8rNTc4U2IxUXlmNloyZz09

Идентификатор конференции: 856 8808 5870

Код доступа: 987456

Время: 18:15 ч.

Формат проведения: Видео-конференцсвязь Zoom