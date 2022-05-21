В Якутске идет густой ледоход!

В Табаге, Якутске — густой ледоход.

По оперативным данным, ледоход на реке Лена проходит на территории города Якутск. Уровень воды составляет 281 см при критическом уровне 827 см, с учетом дамбы 990 см. Ледоход проходит в соответствии с прогнозом. Для обеспечения безопасности на территории городского округа «Город Якутск» развернуты дежурные посты Службы спасения республики. тгк @YakutiaOpershtab



По данным на 08.00 ч. 21 мая уровни воды в р. Лена составили:

гидропост Табага — 691 см. (изменение +49 см. за 4 часа). Густой ледоход.

гидропост Якутск — 281 см. (+26 см.). Густой ледоход.