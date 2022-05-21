21.05.2022
10:32
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Якутск

В Якутске идет густой ледоход!

В Табаге, Якутске — густой ледоход.

По оперативным данным, ледоход на реке Лена проходит на территории города Якутск. Уровень воды составляет 281 см при критическом уровне 827 см, с учетом дамбы 990 см. Ледоход проходит в соответствии с прогнозом. Для обеспечения безопасности на территории городского округа «Город Якутск» развернуты дежурные посты Службы спасения республики. тгк @YakutiaOpershtab


По данным на 08.00 ч. 21 мая уровни воды в р. Лена составили:

  • гидропост Табага — 691 см. (изменение +49 см. за 4 часа). Густой ледоход.
  • гидропост Якутск — 281 см. (+26 см.). Густой ледоход.
  • гидропост Кангалассы — 499 см. (+18 см.). Наблюдаются разводья. тгк ЯКУТСК @YakutskRF
Фото: тгк ЯКУТСК
Источник: тгк ЯКУТСК

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