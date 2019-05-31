В Якутске грядут «Фанфары земли Олонхо»

C 31 мая по 3 июня в Якутске под эгидой Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Всероссийское духовое общество» имени Валерия Халилова и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдет II Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо».

Организаторами фестиваля выступают — АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко и АНО «Центр развития социальных проектов» (г. Москва).

На фестивале ожидается участие:

— духового оркестра «Lena River Brass» Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко, дирижер – П. Васьковский;

— Владислава Лаврика – преподавателя МГК им. П.И.Чайковского, лауреата российских и международных конкурсов, лауреата премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, главного дирижера Камерного оркестра Оренбургской филармонии;

— духового оркестра ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова, лауреат конкурса-фестиваля «Серебряные трубы Черноморья», дирижер – А. Кузьмин;

— духового оркестра ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище)», дирижер – А. Малышев;

— этнографического ансамбля малочисленных народов Севера «Гулун», участник международных фестивалей, руководитель – Л. Никитина;

— группы барабанщиков «Тэтим», руководители – Герман и Клавдия Хатылаевы;

— носителей традиционной культуры малочисленных народов Севера: Вячеслав Кемлиль (с. Черский) и Максим Дуткин (п. Чокурдах).

Перед мероприятием, 31 мая, организаторы фестиваля заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина СИЛИНА и генеральный директор Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко Туяра ПЕСТРЯКОВА, а также участники Вячеслав КЕМЛИЛЬ и Максим ДУТКИН встретились с журналистами.

Туяра ПЕСТРЯКОВА: «У нас нынче второй фестиваль. Даже по названию видно, что мы расширяем масштабы, получили поддержку Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Всероссийское духовое общество» имени Валерия Халилова. Наряду с местными коллективами и участниками, будет гостем Владислав ЛАВРИК. Он уже был в Якутии и считается «первой трубой» России.

Марина СИЛИНА: «Еще раз подчеркну, что данный фестиваль проходит при поддержке Всероссийского духового общества и Министерства культуры России и нашего Министерства культуры и духовного развития. Отрадно, что в этом году мы начнем торжественным шествием духовых оркестров в День защиты детей и думаем, что будет большой праздник для жителей города и республики. Фестиваль обрастает новыми красками и станет традиционным, тем событием, который будут ждать якутяне с большим удовольствием!».