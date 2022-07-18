18.07.2022
19:45
169

Происшествия

В Якутске грузовик сбил велосипедиста — телеграм

Грузовик сбил велосипедиста на улице Автодорожная. На месте работают экстренные службы. Судя по велику пострадавшим может быть ребенок — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

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