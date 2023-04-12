В Якутске грузовик оставил без электроснабжения часть района ГРЭС

12 апреля в 19:33 произошло отключение воздушной линии 6 кВ «Зеленстрой» с подстанции «Северная». При осмотре оперативно-выездная бригада выявила повреждение проводов воздушной линии в результате стороннего воздействия большегрузной техникой. О происшествии сообщено в правоохранительные органы. Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут восстановление электроснабжения. Под ограничением находится часть потребителей, проживающих в районе ГРЭС: ул. Очиченко, Бабушкина, Кржижановского, Челюскина, Беринга.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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