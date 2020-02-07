В Якутске грабители недалеко ушли

В Якутске пеший патруль задержал двух подозреваемых в грабеже.

Около 11:00 часов на пульт ДЧ МУ МВД России «Якутское» поступил телефонный звонок от 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что возле жилого дома по ул. Петровского на него неожиданно напали двое мужчин, и, застав врасплох, отобрали мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей и скрылись.

Всем наружным службам была направлена ориентировка. Борта и пешие патрули ППС приняли во внимание приметы двоих мужчин.

Один из пеших патрулей направился в сторону автовокзала. Полицейские заметили схожих по приметам мужчин около магазина «Тит-Ары».

Потерпевший опознал в задержанных злоумышленников, напавших на него. У одного из них был обнаружен похищенный телефон потерпевшего.

В отношении ранее судимых 31 и 47-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».