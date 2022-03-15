В Якутске готовятся к таянию снега

В Якутске обустроят водоотведение по ул. Ойунского

Возле дома № 11 по улице Ойунского обустроят водоотводные лотки и установят дорожную насосную станцию. Об этом сегодня сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе еженедельного объезда городских округов.

Новые лотки водоотведения установят в рамках ремонта улицы Ойунского по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. сообщает пресс-служба мэрии. После осмотра мест скопления талых и ливневых вод глава города поручил Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры и МКУ «Главстрой» откорректировать проект капитального ремонта улицы Ойунского и предусмотреть в нем обустройство новых водоотводных лотков для соединения с существующими лотками по улице Петровского и насосную станцию. До капитального ремонта улицы талые и ливневые воды будут откачиваться ассенизаторскими машинами.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», с территории дома № 11 по ул. Ойунского за сезон откачивают 100-150 кубометров талых вод. «Здесь постоянно скапливается вода, стекает с более высоких точек, с дороги, техника по несколько раз в день приезжает откачивать», — сообщила заместитель руководителя МКУ «СЭГХ» по благоустройству Светлана Чусовская.

Евгений Григорьев также проверил территорию по ул. Кирова, 19/4, где сталкиваются с такой же проблемой. Глава поручил МКУ «СЭГХ» и Управлению Октябрьского округа объединить усилия и своевременно откачивать талые и ливневые воды. ​

Как отметил руководитель Департамента по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска Владислав Слепцов, основная причина с накоплением воды заключается в том, что водопропускные лотки чистят нерегулярно и воду из них не откачивают. ​

«По поручению главы города Служба эксплуатации городского хозяйства с наступлением плюсовых температур приступит к чистке лотков и откачке из них воды, а также запустят насос», — сказал Владислав Слепцов.