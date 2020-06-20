В Якутске готовятся к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2020-2021 годов, коммунальные предприятия в летний период планируют промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт и реконструкцию котельных, газовых котлов, магистральных теплосетей и элеваторов.

В АО «Теплоэнергия» запланирован капитальный ремонт 3816 метров тепловых сетей, 9310 метров сетей горячего водоснабжения, 1910 метров сетей холодного водоснабжения. Начало работ планируется в июле.

Предприятием на сегодня отремонтированы тепловые сети длиной 570 метров, сети холодного водоснабжения – 200 метров.

Генеральный директор АО «Теплоэнергия» Михаил Воробьев отметил, что несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, сотрудники организации работают в постоянном режиме с соблюдением всех санитарных норм и предписаний.

«На сегодняшний день на 88% завершён текущий запланированный ремонт. По капитальному и текущему ремонту, общестроительные работы завершены на 15%, ремонт котлов — на 41%, ремонт и замена тепловых сетей — на 25%, замена сетей холодного водоснабжения — на 32%, замена сетей горячего водоснабжения — на 21%, ремонт насосного оборудования проведен на 46%», — сообщил Михаил Воробьев.

Также он добавил, что, несмотря на снижение на 46% оплаты горожанами жилищно-коммунальных услуг, подготовка к отопительному сезону идет по плану, и неуплата не скажется на качестве выполнения работ.

«Компания обеспечена высококачественными трубами и фурнитурой. Срывов графика ремонтных работ не должно быть», — заверил Михаил Воробьев.