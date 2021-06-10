В Якутске готовят землю под строительство новых школ

В связи с необходимостью создания новых учебных мест в Якутске, по поручению главы города Евгения ГРИГОРЬЕВА продолжается расчистка земельных участков под строительство новых социальных объектов.

По информации Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, на сегодня, АО «Якутдорстрой» проводит работы по ул. Пирогова, 2, ул. Чайковского, 113 и Сергеляхскому шоссе, 12 км.

Как сообщили в АО «Якутдорстрой», на участке по адресу ул. Пирогова, 2 с привлечением 10 единиц спецтехники и 5 рабочих срезано 18 штук свай. По ул. Чайковского, д.113 вывезено 18 кубических метров крупногабаритного строительного мусора с помощью 6 машин, 2 погрузчиков и гусеничного экскаватора.

Отметим, на ул. Пирогова, д. 2 будут расположены МОКУ «С(К)ОШ №4 на 180 мест, на ул. Чайковского, д.113 — школа на 360 мест, на Сергеляхское шоссе 12 км — МОКУ «С(К)ОШ №34 на 350/120 мест. Школа на 2000 мест будет построена на земельном участке МОКУ С(К)ОШ-И №34. Строительство новых социальных объектов в городе Якутске реализуется с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Напомним, в планах городских властей Якутска на ближайшие годы строительство школ в микрорайоне Марха, рядом с кадетской школой, в микрорайоне ДСК, по ул. Чайковского, ул. Новопортовская, ул. Билибина, в селах Хатассы, Табага, Маган, Тулагино и в микрорайоне Северный.

Ведется работа по планированию новой школы рядом с микрорайоном «Прометей» и пристроев к школам №5 и №12. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства пристроев к городским школам №26, 29 и 17.