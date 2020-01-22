В Якутске госпитализировано трое пассажиров международных рейсов

С начала года специалистами санитарно-карантинного пункта досмотрено 8 прибывших международных рейсов, 864 пассажиров и членов экипажей, в том числе из КНР — 2 рейса, 138 пассажиров и членов экипажей. С признаками инфекционных заболеваний выявлено 4 пассажира, прибывших из Южной Кореи и Таиланда, из них трое госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в инфекционную больницу, окончательные диагнозы: грипп В, ОРВИ, острый бронхит.

Во всех случаях выявления больных должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации проводился комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам Российской Федерации, прибывающим из поездок в Китайскую Народную Республику, при проявлении в течение 10 дней по прибытии клинических признаков респираторных заболеваний, высокой температуры тела вызывать врача на дом. При вызове врача сообщать о своем нахождении в КНР.

Контроль за всеми прибывающими на территорию Республики Саха (Якутия) из-за границы пассажирами остается на контроле управления.