В Якутске городские служба готовятся к откачке талых и ливневых вод

Городские коммунальные службы готовы перейти на усиленный режим работы с началом активного таяния снега. МУП «Жилкомсервис» с 28 марта приступил к работам по откачке талых вод.

Как сообщил руководитель МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов, во второй декаде апреля в связи с низкими температурами наружного воздуха, основные работы по откачке талых вод будут производится в дневное время. После установления температур, при которых скопившиеся вода не замерзнет и снег начнет обильно таять, предприятие будет работать в круглосуточном режиме. Вся коммунальная техника предприятия готова к работам. На работы задействованы 17-20 единиц специальной техники — ассенизаторские машины, 32 водителя и диспетчеры. Также, дополнительно привлекут подрядные организации в количестве 10-14 единиц техники.

Откачивать талую воду будут по утвержденному списку МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и по возникающим «проблемным» участкам.

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В Строительном округе города Якутска к откачке талых вод подготовка идет также в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель Строительного округа Василий Пинигин.

«По откачке талых вод мы заключили муниципальный контракт на 3 700 кубометров талой воды. В настоящее время идет работа по заключению дополнительного контракта, так как объем снега в этом году превышает прежние нормы и показатели», — сообщил Василий Пинигин.

Управляющие компании, действующие на территории округа «Юнион» «Перспектива» также, находятся в режиме полной готовности к работам по откачке.

В этом году в Строительном округе проведены работы по вывозу снега из 17 дворовых территорий, наиболее подверженных затоплению талыми водами.

«Эти дворовые территории располагаются в заниженных местах. На территории нашего Строительного округа проблемных, то есть затапливаемых адресов более 150», — прокомментировал руководитель Строительного округа.

Всего с начала Трехмесячника, объявленного в городе Якутске управляющими компаниями, муниципальными службами и управой вывезено порядка 24 тысяч кубометра снега с улиц, дворов и тротуаров.

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По состоянию на 11 апреля 2023 года Сайсарским округом заключен муниципальный контракт на откачку 1500 кубометров талых вод. При случае необходимости увеличат этот показатель. Управа Сайсарского округа и Управляющие компании технически оснащены насосами, мотопомпами, бензогенераторами и готовы к работам по откачке талых и ливневых вод с территорий жилых домов и заниженных мест, улиц.

В этом году по ул. Чехова-Маяковского (квартал 103) установлена новая насосная станция. Остальные насосные станции готовы к работе. Также идет работа по обеспечению работоспособности насосной станции на солнечных батареях по Сергеляхскому шоссе, 12 км, д. 3 (квартал 112) в п. Геологов.

По информации Управы Сайсарского округа, заниженные места дорожного полотна улицы Ильменская-Билибина, ул. Ильменская 57-61 дома (квартал 75), ул. Чайковского – перекресток с ул. Петровского, перекресток с ул. Ильменская, перекресток с ул. Винокурова, перекресток с ул. К. Алексеева (квартал 77) подлежат откачке при помощи АСМ.

Также Управой Сайсарского округа закуплены 5 погружных фекальных насоса с режущим механизмом, 1300 погонных метров полиэтиленовой трубы диаметром на 50 мм для откачки талых и ливневых вод.