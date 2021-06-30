30.06.2021
17:15
369

Происшествия

В Якутске горит резервуар

В Якутске в районе улиц Каландаришвили-Лермонтова загорелся резервуар. Очевидцы делятся фотографиями и видео.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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