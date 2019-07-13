В Якутске горит мусор и трава

Вчера в Якутии произошло пять пожаров техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

12 июля 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило четыре сообщения о горении мусора и травы в г.Якутске. Общая площадь пожара составила 275 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июля 2019 г. в 20.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре 2-х этажного не жилого дома на улице Школьная г.Среднеколымска Среднеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено помещение на втором этаже и веранда на общей площади 48 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.