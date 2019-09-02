В Якутске горит крупный торговый центр

В Якутске горит торговый центр «Айсберг». Горожане сообщают о том, что к торговому центру уже съехались пожарные машины. В МЧС Якутии официальной информации пока нет.

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