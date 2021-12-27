27.12.2021
09:05
307

Происшествия

В Якутске горит автомобиль Lexus

В Якутске на ул.Можайского полыхает Lexus. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.

Фото: Происшествия DPS
Источник: Соцсети
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