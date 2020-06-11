В Якутске горели гаражные боксы

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 июня 2020 г. в 02.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании по ул. Птицевод в г. Якутск. В результате пожара произошло горение строительного мусора на площади 10 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 июня 2020 г. в 12.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в амбаре по ул. Строда в с. Петропавловск Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения было задымление. В результате пожара строение повреждено огнем по всей площади – 30 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 июня 2020 г. в 13.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах, 30 боксов в два ряда, по ул. Луговая в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля гаражей. В результате пожара огнем частично повреждены 6 боксов, автомобиль Тойота Хариер и кровля гаражей на общей площади 120 кв.м. Спасено 24 бокса. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в автомобиле. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 июня 2020 г. в 18.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит 2-х этажная частная баня на улице 2-я Пристанская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена стена бани на площади 5 кв.м., кровля на площади 3 кв.м. Общая площадь 8 кв.м. Пожарными спасена частная баня. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо – хозяйка. Ущерб устанавливается.

10 июня 2020 г. в 18.54 (якт) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице В. Лебедева в с. Хонуу Момского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения с гаража шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена стена гаража с наружной стороны площадью 6 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!