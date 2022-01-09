В Якутске горел гараж с 12 грузовиками

9 января 2022 года в 05:14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного гаража на ул. Хатынг-Юряхское шоссе в г. Якутск.

На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден дым.

В результате пожара огнем повреждены: кровля гаража на площади 2 кв.м. и кабины грузовых автомобилей на площади 15 кв.м. Общая площадь 17 кв.м. Спасены частный гараж, 2 легковых автомобиля, 12 ед. техники грузовых.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 46 человек личного состава и 8 единиц техники.