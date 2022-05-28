28.05.2022
16:50
486
Происшествия
В Якутске горел частный дом по Покровскому тракту
28 мая в 14:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме с гаражом на 1 этаже по ул. Ситим на 14 км Покровского тракта в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок в гараже на площади 10 кв.м., стены и межэтажное перекрытие — на площади 12 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев был спасен частный дом, а также два автомобиля. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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