В Якутске горел частный дом по Покровскому тракту

28 мая в 14:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме с гаражом на 1 этаже по ул. Ситим на 14 км Покровского тракта в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок в гараже на площади 10 кв.м., стены и межэтажное перекрытие — на площади 12 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев был спасен частный дом, а также два автомобиля. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.