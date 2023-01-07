В Якутске горел 2-этажный дом

6 января 2023 г. в 09.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-этажном частном доме на улице Трофима Казанцева в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения виден черный дым. В результате пожара огнем повреждена котельная, стена внутри дома, стена снаружи дома на общей площади 17 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.