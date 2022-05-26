В Якутске горел 2-этажный дом по ул.Пионерская

26 мая в 12:30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме на ул. Пионерская в г. Якутске. Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В результате возгорания огнем повреждена стена в подъезде на площади 3 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев был спасен жилой дом. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливается. На тушение привлекались 45 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники.