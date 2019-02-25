В Якутске гололед привел к увеличению ДТП

За прошедшую неделю в г. Якутске произошло 47 дорожно–транспортных происшествий, среди которых 28 столкновений транспортных средств, 5 наездов на стоящие автомашины, 1 опрокидывание транспортного средства, 1 съезд с дорожного полотна, 5 наездов на препятствия и 7 наездов на пешеходов.

Значительную роль по росту столкновений транспортных средств,в сравнении с предыдущими неделями сыграло потепление на улице, в связи, с чем начался гололед. И хоть инспекторы каждый раз напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции, столкновения продолжаются.

Так же очевиден рост за неделю наездов на пешеходов, но тут стоит отметить, что наезды совершились не только из-за вины водителей, но и из-за вины самих пешеходов. А это переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, нахождение на дороге в состоянии алкогольного опьянения, что и привело их к больничным койкам.