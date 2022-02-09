09.02.2022
22:06
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Судебная хроника
В Якутске глыба с крыши повредила авто, владелец взыскал ущерб с УК
В апреле 2021 года во время движения по улице Маяковского около дома №108 сошла глыба снега со льдом с крыши и упала на автомашину «Hyundai Сreta» жителя Якутска. Машина была сильно повреждена, и, как потом установит экспертиза, сумма ущерба составила 115 тысяч рублей. Пострадавший подал иск на управляющую компанию многоквартирного дома по адресу: г.Якутск, ул. Маяковского, д.108 — ООО «ЖЭУ Центральное».
Якутский городской суд взыскал с «ЖЭУ Центральное» в пользу истца в счет материального ущерба 115500 рублей, расходы услуг оценки, а также государственную пошлину, сообщается на сайте Якутского городского суда.
Фото: Sakhalife
Источник: Сайт Якутского городского суда
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