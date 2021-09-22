В Якутске главбух учреждения культуры получила 5 лет

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера автономного (государственного) учреждения в сфере культуры. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, занимая должность главного бухгалтера, из корыстных побуждений вносила в реестры к платежным поручениям для начисления заработной платы данные своей родственницы, которая фактически в учреждении не работала. Реестры с заведомо ложными данными, заверенные электронной цифровой подписью подсудимой, впоследствии направлялись ею в банк. Общая сумма похищенных средств составила более 3 млн рублей.

Кроме того, подсудимая, находясь в очередном ежегодном отпуске, введя в заблуждение и.о. главного бухгалтера относительно правомерности перечисления денежных средств на лицевой счет своего знакомого, совершила хищение 50 тыс.рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание пожилой возраст, состояние здоровья подсудимой приговорил её к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной сумму причиненного ею преступными действиями ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.