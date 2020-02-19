В Якутске ГИБДД проверяет водителей автобусов и такси

Автоинспекторы проверили пригородные, городские и междугородные автобусы, курсирующие по маршрутам Якутск-Нюрба, Якутск- Майа, Якутск-Намцы, Якутск-Покровск, а также легковые такси. К ответственности привлечены более 10 нарушителей, в том числе должностные лица.

Госавтоинспекция г.Якутска проводит плановые рейдовые мероприятия по проверке автобусов и автомобилей, перевозящих пассажиров на коммерческой основе.

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В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями других органов, осуществляющих надзор в данной сфере деятельности, провели проверки транспорта на территории городского автовокзала.

Около десяти водителей-нарушителей привлечены к административной ответственности за езду без техосмотра и с неисправностями. Кроме того составлено три протокола на должностных лиц.