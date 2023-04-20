В Якутске ГИБДД продолжает обследовать ямы

В социальных сетях горожане продолжают публиковать жалобы, касающиеся состояния дорог столицы. При этом указывается на большое количество ям в дорожном полотне, усугубляет ситуацию талая вода, из-за которой не заметны выбоины.

В рамках мониторинга безопасности дорожного движения сотрудники столичной Госавтоинспекции ежедневно проводят выездное обследование дорог города Якутска по факту наличия недостатков улично-дорожной сети.

Таким образом, обследованы улицы 50 Лет Советской Армии, Лермонтова, Каландаришвили, Дежнева, Кальвица, Богдана Чижика, Ойунского, Дзержинского, Курашова, Пояркова, Автодорожная, Хабарова, Горького.

В адрес МКУ в Службу эксплуатации городского хозяйства «ОА г. Якутск» внесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в частности, по устранению талых вод и дефектов асфальтобетонных покрытий. Также 1 предостережение по факту дефектов пешеходного ограждения.

Выездные обследования продолжаются.





