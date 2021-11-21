В Якутске ГИБДД останавливала водителей с необычными письмами

Ежегодно, в третье воскресенье ноября, во всем мире отмечают День памяти жертв дорожных аварий. Это событие основано с целью привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Это возможность еще раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату.

В Якутске в день памяти, 21 ноября, инспекторы Госавтоинспекции г. Якутска провели социальную акцию. Воспитанники Детского подросткового центра подготовили водителям письма с пожеланиями соблюдать Правила дорожного движения. И сотрудники ГИБДД с обращениями детей вышли на улицы города.



По данным Госавтоинспекции г. Якутска, за 10 месяцев 2021 года на дорогах г. Якутска погибло 13 человек, и было ранено – 410. Среди них 56 раненых детей.