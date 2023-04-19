В Якутске ГИБДД обследуют лужи на дорогах

С наступлением весны по причине резкого потепления снежные сугробы превращаются в настоящие водные преграды для водителей. Огромные лужи на дорогах скрывают ямы. Также они могут скрывать куски арматуры, огромные промоины, канализационные люки.

Помимо таких опасностей, которые скрываются на дне лужи, они создают аварийные ситуации на дорогах столицы.

В связи с этим в рамках мониторинга безопасности дорожного движения сотрудники столичной Госавтоинспекции провели выездное обследование дорог города Якутска по факту наличия недостатков улично-дорожной сети.

В ходе проверки дорог установлено наличие талых вод на проезжей части. Также в рамках надзорного мероприятия были проверены состояния асфальтобетонных покрытий. Выявлены ряд нарушений.

По результатам выездного обследования в адрес МКУ в Службу эксплуатации городского хозяйства «ОА г. Якутск» внесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.