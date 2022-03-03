В Якутске газифицируют тысячи домов

В Якутске приняты беспрецедентные меры по развитию газовой инфраструктуры и газификации домовладений

В четверг, 3 марта состоялась рабочая встреча главы города Якутска Евгения Григорьева и генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова. На встрече они обсудили реализацию программы социальной газификации, кроме того вопрос, касающийся ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей, а также ускорения получения разрешений на земляные работы, оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под газопроводами, работу подрядных организаций и поставщиков энергоресурсов.

Якутск – столица республики, в которой проживает большинство жителей Якутии. Поэтому логично, что самые большие объемы работ по программе социальной газификации ведутся именно здесь. Поэтому «Сахатранснефтегаз» совместно с администрацией города Якутска ведёт большую работу по актуализации и включению домовладений в программу. Например, с октября прошлого года штабом социальной газификации обработано более 350 заявок. Из них к 166 домовладениям на безвозмездной основе по программе подведен газопровод. До 2024 года всего по городу Якутску планируют догазифицировать более 1110 домовладений.

В прошлые годы муниципалитеты самостоятельно решали вопрос ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей, а с 2021 года принят новый подход к газификации — АО «Сахатранснефтегаз» стал региональным оператором реализации программы социальной газификации, в том числе и ликвидации дефицита.

Благодаря решению руководства республики и лично Главы Якутии Айсена Николаева впервые по городу Якутску на 2022 год на ликвидацию дефицита пропускной способности газовых сетей предусмотрено 211 млн рублей.

«Это позволит создать техническую возможность подключения к газу порядка 2000 домовладений в ближайшие годы. Для этого в этом году будут проведены работы по строительству газопровода протяжённостью почти 20 километров, построены 11 газовых объектов и другие виды работ по возведению газовой инфраструктуры», — отметил Алексей Колодезников.

В этом году устранение дефицита пропускной способности газовых сетей будет произведено по Покровскому тракту в СОТ «Ионосфера», «Сырдах», «Степной», «Виктория». По 13 км. Намского тракта начали проектирование сетей газораспределения. Также в этом году начаты работы по реконструкции газопровода высокого давления на участке от Птицефабрики до района АГАТУ. Это позволит подключить к газу домовладения, расположенные в этих районах. Кроме этого, устранение дефицита будет производится по Схеме газоснабжения низкого и среднего давления города Якутска: по улице Набережная микрорайонов Марха и Пригородный начнётся разработка проектно-сметной документации, а в ДСК «Хонну» и «Мир», мкр. Птицефабрика уже начнутся строительно-монтажные работы.