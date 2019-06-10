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В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!

В Якутске с начала текущего месяца большую обеспокоенность вызывают дорожно – транспортные происшествия с участием детей. Прошедшие три  дня побили все рекорды, за три дня произошло четыре автоаварий с четырьмя пострадавшими детьми. Начало этому положил наезд на пешехода на ул. Лермонтова.

07 июня в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о наезде на пешехода. Предварительно установлено, что в 14 часов 15 минут   в дворовой территории дома № 69 по ул. Лермонтова 27 -ми летний водитель, управляя автомашиной «Тойота-Суксид» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травму: «закрытый перелом приудального диафиза большой берцовой кости», назначено амбулаторное лечение. После происшествия водитель в нарушение ПДД оставил место дорожно–транспортного происшествия, впоследствии был разыскан.

08 июня в 15 час 00 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Каландаришвили со стороны ул. Маяковского при повороте направо на ул. Лермонтова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда в нарушении правил дорожного движения оставил место ДТП. В результате происшествия юный пешеход получил травму. Назначено амбулаторное лечение. Лиц, ставших свидетелями данного дорожно – транспортного происшествия просим позвонить по тел. 127 д/ч,  45 – 40 – 42 группа розыска.

Напоминаем, что оставление место ДТП наказывается ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, а это лишение водительских прав от 1 до 1.6 лет или административный арест на 15 суток.

В тот же день совершен еще один наезд на ребенка. Предварительно установлено, что в 15 часов 35 минут,   33 -х летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Камри», двигаясь по внутри дворовой территории дома № 24/1 ул. Пушкина совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП мальчик получил травму. Назначено амбулаторное лечение.

Точку поставило дорожно – транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля.

09 июня в 21час.25 мин. 18 – летний водитель транспортного средства «Тойота Марк 2», следуя по ул. Лермонтова со стороны ул. Кеши Алексеева в направлении ул. Каландаришвили возле дома № 156/2 ул. Лермонтова не выдержал безопасную скорость движения, не  справился с управлением автомобиля, тем самым допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате несовершеннолетний пассажир, не использовавший ремень безопасности, получил травму: «закрытый перелом правой ключицы». Назначено амбулаторное лечение. Водитель авто водительские права получил в апреле месяце текущего года.

За 10 дней 10 детей — цифра неутешительная, а полученные травмы у пострадавших останутся на всю жизнь.

Уважаемые водители, будьте предельно осторожны за рулем, в связи с каникулами на дороге находятся дети без сопровождения взрослых. В дворовых территориях снижайте скорость автомобиля до минимума, если видите детей без контроля бегающих, играющих на проезжей части, остановите свой транспорт и  сделайте им замечание. Также не забывайте о соблюдении скоростного режима, дистанции на дороге, а вновь испеченным водителям нужно быть вдвойне внимательными за рулем.

Родителям следует проводить беседу с детьми по правильному поведению на улице, на дороге, в дворовых территориях. Каждый день дворы заполнены детьми, начиная с 2 – х летнего возраста в сопровождении так называемых старших братьев и сестер 8-10 лет. Дети перебегают дорогу, где попало, играют прямо на проезжей части. И так во многих дворовых территориях нашей столицы.

Всегда считалось, что дети  — это цветы жизни, это наше будущее. Уважаемые взрослые, приложим все совместные усилия по сохранению их жизни и здоровья.

 

 

 

 

 

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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