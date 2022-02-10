В Якутске ежедневно ловят 20 бродячих собак

Заместитель руководителя департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Саргылана Павлова в прямом эфире в социальных сетях ответила на вопросы якутян, касающиеся проблемы безнадзорных животных, сообщает EXO-YKT.

Зрителей прямого эфира интересовали вопросы отлова безнадзорных животных и строительства для них приютов.

«Наш (холодный — прим. ред.) климат не приспособлен для возврата собак в прежнюю среду обитания. Зимой они начинают голодать и сбиваться в стаи. Работа по отлову безнадзорных животных не останавливается. В Якутске ежедневно отлавливается около 20 собак без владельцев», — ответила Саргылана Павлова.

На территории Республики Саха (Якутия) в данное время действует 10 приютов для безнадзорных животных и 12 пунктов временной передержки, в том числе один из пунктов находится в Якутске по ул. Очиченко.

«В нашей республике недостаточное количество временных пунктов и приютов для животных, поэтому недавно принято решение о дополнительном финансировании в размере 100 млн рублей на строительство и обустройство муниципальных приютов. На данный момент готовится нормативно-правовой акт на предоставление муниципалитетам данного трансферта», — сообщила зам. руководителя департамента ветеринарии.

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