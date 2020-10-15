В Якутске ежедневно будут фиксировать наполнение мусорных баков

Специалисты округов и пригородов в ежедневном режиме будут фиксировать наполнение и вывоз с санитарных точек твердых коммунальных отходов. Об этом шла речь на совещании в режиме ВКС 14 октября.

Вывоз мусора должен производиться систематически по мере их наполнения. При накоплении отходов из-за невывоза ТКО должностные лица территориальных управлений должны составить акты с указанием прикрепленного адреса и подкрепленные фото- и видеоматериалами. Копии актов направят в Управление Роспотребнадзора РС (Я) для принятия мер по ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

Кроме того, заместитель главы города Якутска Роман Сорокин поручил МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» направить обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по РС (Я) о действиях/бездействии ООО «Якутскэкосети» по отказу от заключения договора или приобретения талонов на захоронение отходов.

Роман Сорокин на совещании констатировал, что предложенные городом компромиссные меры региональным оператором не принимаются.

«Как показывает сегодняшняя ситуация, «Якутскэкосети» хочет продолжить пользоваться городским полигоном, не погашая накопленные огромные долги в десятки миллионов рублей», — подчеркнул Роман Сорокин.

Напомним, с 13 октября к региональному оператору ООО «Якутскэкосети» применяются общие для всех физических и юридических лиц правила заезда на полигон (заключение договора или приобретение талонов). Мусоровозы регоператора могут проехать на полигон только на общих основаниях, после заключения договора или приобретения талонов. Такая мера принята, так как у ООО «Якутскэкосети» с начала года не заключён договор на захоронение отходов с МУП «Жилкомсервис», в ведении которого городской полигон на 9 км Вилюйского тракта.

Региональный оператор все это время вносил недостаточную сумму, поэтому полигону приходилось оказывать услуги по захоронению ТКО в долг. Задолженность ООО «Якутскэкосети» перед МУП «Жилкомсервис» превышает 100 млн рублей и продолжает стремительно расти. Приобретение талонов не связано с погашением задолженности за прошлые периоды, а является мерой против увеличения и без того огромной суммы долга, пояснили в «Жилкомсервисе». Задолженность за предыдущие периоды взыскивается в судебном порядке. Чтобы разрешить ситуацию, МУП «Жилкомсервис» пошло на уступку — предложило приобретать талоны в долг. Но и на это ООО «Якутсэкосети» отказалось и теперь угрожает повысить тарифы для населения.

Следует отметить, что тариф установлен Госкомцен РЭК на длительный период и самостоятельно мусорный оператор его менять не имеет права.