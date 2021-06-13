В Якутске этой ночью произошло ужасное событие

Тела троих людей обнаружили на месте пожара в частном доме в столице республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре на улице Луговой поступило в дежурную часть в 5.51 по якутскому времени 13 июня. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели частный дом с гаражом. Предположительно в доме находились четыре человека. «Фрагменты троих людей найдены, разборка места происшествия продолжается», – говорится в сообщении. На месте пожара работает психолог и дознаватели регионального управления МЧС России. В тушении огня участвовали 54 человека и 14 единиц техники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

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