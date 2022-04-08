В Якутске этим летом будут открыты все детские лагеря

Заместитель главы г. Якутска Руслан ТИМОВЕЕВ, депутаты, представители Окружной администрации г. Якутска, Во всемирный день здоровья 7 апреля встретились с министром здравоохранения республики Леной АФАНАСЬЕВОЙ. Депутатский корпус Якутской городской Думы представлен талантливыми организаторами здравоохранения, главными врачами Алевтиной ЭВЕРСТОВОЙ, Саргыланой ВАСИЛЬЕВОЙ, Николаем ВАСИЛЬЕВЫМ. До назначения министром, Лена Афанасьева также была депутатом Якутской городской Думы.

Поэтому встреча прошла в теплой дружественной обстановке и состоялась по инициативе постоянной комиссии по социальной политике Гордумы.

Одним из актуальных был вопрос закрепления медицинских работников в образовательных учреждениях города Якутска и организация летнего отдыха детей.

Депутаты города ставят вопрос, чтобы школы имели своих штатных медработников и обеспечивали медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса в течение всего дня.

Напомним, до 2012 года во многих школах были свои медики, но после вступления в силу Федерального закона «Об образовании», у образовательных учреждений отняли право содержать в штате медработников.

По информации Марины СИЛКИНОЙ, народного депутата республики, от имени Госсобрания Ил Тумэн подготовлен ряд предложений для внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Депутаты инициируют закрепление за образовательным учреждением штатных медработников, которые будут следить за здоровьем учащихся. Данный вопрос внесен в Госдуму, который рассмотрят в мае и вынесут итоги решения.

«На сегодняшний день в дошкольных учреждениях проблема уже решена, 64 дошкольных учреждения имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, в их штатах 176 медработников.

По организации летнего отдыха намечается полная загрузка летних загородных лагерей, пришкольных лагерей дневного пребывания. Их также необходимо обеспечить медработниками», — прокомментировал Айаан ВАСИЛЬЕВ, председатель постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы.

«Последние два года детям летний отдых практически не предоставлялся, в 2021г. работало только пять лагерей. В 2022г. будут открыты все лагеря, как дневного пребывания, так и круглосуточные. Сегодня встал вопрос увеличения нормы финансирования питания, норма питания в загородных лагерях составляет всего 336 руб., в дневных лагерях 195 руб., этой суммы, разумеется, недостаточно. По предварительным расчетам Управления образования города, в загородных лагерях норма питания должна быть 600 руб. и 250 руб. для дневного пребывания», — сказала Саргылана Васильева, депутат Якутской городской Думы, Главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница № 2».

Заместитель Главы г. Якутска Руслан Тимофеев поставил вопрос о медицинском сопровождении во время Ысыаха.

Во время встречи с министром, в рамках национального проекта «Старшее поколение» был поставлен вопрос проведения реабилитации пожилых граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА внесла предложение создать центры реабилитации в каждом районе нашей республики, пациенты нуждаются также в усилении психологической поддержки.

Министр здравоохранения Л.Н. Афанасьева, главный врач РКБ №3 О.В. Татаринова подробно ознакомили присутствующих с этапами реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции, с программами реабилитации пожилых людей, разработанных в РКБ №3 и в Центре медицинской реабилитации и лечебной физкультуры.

На базе центральных районных больниц планируется организовать реабилитацию в режиме восстановительного лечения, все условия для этого имеются. Совместно с Окружной администрацией решено провести работу с предприятиями и учреждениями города по активному привлечению работников на углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

26 апреля памятная дата по аварии на Чернобыльской АЭС, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будет проведена диспансеризация и льготное медобслуживание.

С Леной Афанасьевой также обсудили финансирование подпрограммы «Здоровый город» с включением мероприятий, направленных на популяризацию у населения городского округа ценностей здорового образа жизни «Здоровый Медиаресурс». С ходом исполнения и планами по данной подпрограмме ознакомила Ирина АТЛАСОВА, начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г.Якутска. Участники рабочей группы договорились проводить подобные встречи на регулярной основе.