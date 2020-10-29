В Якутске есть место, где тебя ждут всегда

Мир детской библиотеки… С ним в определенный период соприкасается каждый ребенок: кого-то приводят внимательные родители, кто-то с друзьями за компанию и остается надолго, кто-то едва научившись читать, приходит сам, кого-то приводит учитель вместе с классом, а кто-то исключительно по делу, по домашнему заданию, чтобы прочесть рекомендованную книгу или подготовиться к урокам. Но первая встреча с детской библиотекой у всех остается в памяти надолго.

Летом 1975 года во вновь вводимом КПД-шном доме первую квартиру выделили под детскую библиотеку. Молодые выпускницы библиотечного факультета института культуры г. Улан-Удэ Матрена Винокурова – Аргунова, Клавдия Михеева, Татьяна Платонова, Светлана Иванова, Зинаида Неустроева были назначены в новую библиотеку. Работы было непочатый край, все начали с нуля, и все было для того, чтобы юные читатели как можно скорее открыли дверь в волшебный мир книги… И вот, 1 ноября 1975 года, торжественно открылась Детская библиотека города Якутска №2.

Максимова Клавдия Ильинична – первая заведующая, основатель и создатель основной базы библиотечного фонда, идейный вдохновитель и рулевой детского чтения.

В библиотеке работают три клуба: краеведческий клуб «Аргыс» для детей среднего школьного возраста, клуб «Почемучка» для учащихся начальных классов и клуб «Росток» для начинающих читателей и их родителей.

Матрена Николаевна Аргунова, одна из первых сотрудников библиотеки. Профессионал: налево пойдет – сказку расскажет, направо пойдет – стихотворение прочтет, или с писателем встречу начнет.

В век технологии нам приходится выдерживать конкуренцию со всесильным интернетом. Но в условиях пандемии он стал нашим незаменимым помощником и через социальные сети наши возможности расширились: мы теперь в Инстаграме, на Ютубе, в Фейсбуке, в ВК, в Тик-Токе.

Нас радует, что при всей доступности электронных услуг, остаются верные любители бумажных вариантов книг с «диагнозом» БИБЛИОСМИЯ, что означает эффект, который человек получает от запаха книги при чтении. Некоторые люди считают его важной частью чтения, которой напрочь лишены электронные книги.

Повзрослевшие читатели приводят своих детей с вопросом «А вы меня не помните?» Конечно, мы вас помним и будем также помнить и твоего ребенка-нашего читателя.

Есть еще у нас слой активных самоотверженных бабушек, посещающих и снабжающих своих очень занятых внуков литературой по внеклассному чтению.

Так хочется, чтобы у каждого юного читателя детской библиотеки были такие впечатления от книги, как у мальчика — героя повести «Детская библиотека» Альберта Лиханова: «Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое, время от времени вставал из-за стола и шел к бабушке, вспоминая, как мы записывались в библиотеку».

Для нас главное, чтобы не зарастала травой тропинка, ведущая в библиотеку. Мы вас ждем всегда.