В Якутске есть ферма австралийских птиц эму — поголовье растет!

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в августе 2021 года, в сведения якутских переписчиков впервые попали экзотические австралийские птицы эму.

Андрей Фурсо, глава крестьянского хозяйствв в Якутске, с женой Аксаной в 2015 году из Москвы завезли нескольких птенцов эму. На тот момент предприимчивые супруги не имели ни опыта, ни достаточных знаний. Поэтому первые шаги начинающих птицеводов были печальны — из семи выжили только три птицы.

Эму — крупнейшая австралийская птица отряда казуарообразных, вторая по величине после страуса. Ранее эму относили к страусообразным.

Приобретенный опыт по уходу за крупнейшими австралийскими птицами, новые знания, любовь к выбранному делу и к своим подопечным, принесли плоды: из второй партии приобретенных птенцов из пяти пал всего один, а в 2020 году самка снесла яйцо, в 2021 году – уже четыре.

Яйца покрыты твердой скорлупой изумрудного цвета. По сравнению с куриным яйцом, вес которого в среднем составляет 45-70 грамм, яйцо австралийского эму весит около 0,9-1,4 килограмма.

«Содержать эму несложно, они хорошо адаптируются к нашим северным условиям, главное — хорошее сбалансированное питание», — делятся фермеры. Сейчас в их хозяйстве семь голов: четыре молодых полуторагодовалых эму, два взрослых самца и половозрелая самка по имени Александра. В долгосрочных планах – увеличение поголовья.

«Мы мечтаем о страусиной ферме, для нашего региона — это экзотика. Считаем, что ничего невозможного нет, тем более у нас уже имеется опыт разведения этого вида птиц. Рост их достигает ста восьмидесяти сантиметров. Мясо, яйцо, жир, перо, очень прочную кожу эму, которая популярна в галантерейном и обувном производстве — всё это можно использовать», — говорит семейная пара.

Помимо австралийских птиц, Фурсо держат павлинов, фазанов, коз, пони, и в зимний период в их хозяйстве на передержке находятся черные лебеди.