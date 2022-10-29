29.10.2022
10:29
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Происшествия

В Якутске еще одна девочка потерялась из-за того, что… тоже заснула

Вчера рассылалось сообщение об еще одной потерявшейся девочке – Сахае Красковой, которая не вернулась из школы. Как сообщили тгк @yakutia_kp, девочка вернулась домой, с ней все в порядке. По словам мамы, она просто проспала свою остановку, когда возвращалась домой на автобусе.

Другая потерявшаяся вчера девочка Соловьева Кристина смущено сказала на видео полицейским: Я просто заснула в подъезде…

Погода что-ли действуют или дети устают в школе: почему якутские школьницы засыпают то в автобусе, то в подъезде? Слава богу, их сон никто не потревожил, и все обошлось благополучно. И начались осенние каникулы, чтобы школьники могли отоспаться.

Видео: Как нашли пропавшую девочку в Якутске?
Фото: Sakhalife
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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