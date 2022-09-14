В Якутске энергетики устраняют последствия шквалистого ветра

В Якутии энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач. Всего задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники.

«На 14 сентября в оперативную диспетчерскую службу поступило 37 заявок, по всем ведутся восстановительные работы, которые будут завершены в самое ближайшее время», – сказал замминистра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов. Работы проводятся по улицам Макаренко, Можайского, Сергеляхскому шоссе 5 км, Кочнева, Набережной, Бекетова, Охлопкова, Якутской, Пионерской Б. Чижика, Б. Марлинского, Леваневского, Манчары, П. Осипенко, часть Дзержинского, Некрасова, Кржижановского, Марха, Мерзлотка, часть С. Пригородное, Марха. Сообщаем, что при обнаружении обрыва провода категорически запрещено приближаться, прикасаться и самостоятельно устранять причину. В случае обнаружения обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру в оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС по телефонам: 005, (4112) 21-55-68, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) (4112) 44-45-64.