В Якутске экскаватор повредил кабельную линию

При проведении несогласованных с энергетиками земляных работ без электроснабжения остались Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева и потребители по Сергеляхскому шоссе 4 км.

10 апреля в 14:30 произошло отключение кабельной линии 6 кВ «Л-РП12-2», питающейся с подстанции «Набережная», в результате повреждения головного кабеля при производстве экскаватором сторонней организации несогласованных земляных работ. В 14:39 специалисты Центрального района электрических сетей произвели отделку кабеля и запитали потребителей по распределительным сетям.

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