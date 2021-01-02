В Якутске экипажи ДПС проводят сплошные массовые проверки

Передвижные посты ДПС будут обеспечивать безопасность дорожного движения до окончания новогодних праздничных дней.

Офицеры полиции на базе вездеходных спецфургонов «Камаз» будут нести службу в круглосуточном режиме вдали от населенных пунктов на трассах «Вилюй», «Лена», «Колыма». Особое внимание обращено на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, осуществлением водителями перевозки пассажиров, детей и др. Возможно, есть автомобилисты, которые не вполне довольны, что у них отнимают время, однако, многие все – таки понимают, что действия инспекторов ГИБДД необходимы для их же безопасности.

Экипажи ДПС будут обеспечивать безопасность на трассах вплоть до окончания всех праздничных дней и окажут помощь участникам дорожного движения при возникновении любых трудных ситуаций на дороге. Тем временем, в столице республики увеличена плотность нарядов ДПС. На городских дорогах и пригородных направлениях ежедневно проводятся рейдовые мероприятия и сплошные массовые проверки.



