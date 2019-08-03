В Якутске «Единая Россия» помогает бомжам

Чем дольше человек живет на улице, тем труднее вернуть его к нормальному образу жизни. В Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева стали приходить граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

До декабря 1991 года в Уголовном кодексе Российской Федерации были статьи, которые предусматривали уголовную ответственность за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство. Теперь за это не наказывают. Если бомж не идет в социальное учреждение добровольно, как его найти, чтобы как минимум проверить состояние здоровья?

Понятно, что люди с асоциальным поведением могут быть больны. У них находят туберкулез, гепатиты А, В, С, ВИЧ-инфекцию. А также паразитарные и опасные инфекционные заболевания. Кроме того, много людей с больной психикой.

Только в этом году больше 20 человек обратились к нам, чтобы мы помогли определить в психоневрологический диспансер, семь из них нуждались в срочной госпитализации. За первое полугодие 11 человек без определенного места жительства получили полноценную медицинскую помощь. Бездомным сделали прививки против брюшного тифа, туберкулеза, гепатита. Они прошли флюорографию.

Где граждане, не имеющие жилья, могут получить помощь:

Отделение социальной адаптации «Тирэх» (стационар для лиц без определенного места жительства на 80 мест).

Заведующая Диодорова Саргылана Ивановна,

телефон 21-00-29, 21-00-52, адрес: г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 31/4

Всю ночь в пункте дежурят два социальных работника, которые регистрируют людей, кормят их ужином и завтраком, по необходимости помогают решать другие вопросы. Помощь в регистрации, трудоустройстве и временного жилья.

Как отмечает заместитель руководителя Регионального центра правовой поддержки инвалидов и льготной категории населения в Республике Саха(Якутия) Наталья Сивцева:

«Этих людей не пускают в маршрутные такси, выгоняют из магазинов. Перед ними закрывают двери подъездов жилых домов, их редко кладут в больницу. Их единственный приют – скамейка в парке летом или труба теплотрассы зимой. У них нет документов, нет будущего. Есть лишь особый статус – лицо БОМЖ – без определенного места жительства. Отделение социальной адаптации «Тирэх» многое делает, чтобы помочь бездомным вернуться в общество. И даже дает возможность самим зарабатывать себе на жизнь. В таких пунктах, например, очень часто работают сами бомжи. Втягиваются, и для кого-то это становится первым шагом в нормальную жизнь. Но, к сожалению, пока еще бездомных меньше не становится. Кстати, сами граждане этого социального статуса рассказывают, что устроиться на работу им почти невозможно. Многие, ставшие бомжами, вернулись из мест лишения свободы. Как только работодатель узнает об этом, двери предприятия перед ними закрываются. Кто еще не окончательно опустился, пытаются помогать одиноким бабушкам-пенсионеркам: воду приносят, дрова рубят – за минимальную оплату, которая затем успешно обменивается на спиртное. Выбраться из этого замкнутого круга самим едва ли удастся. А помочь им попросту некому.

«В группу риска входят те, кто сегодня снимает комнату или квартиру, но не имеет возможности купить собственное жилье. А значит, завтра он тоже может оказаться на улице. Все бомжи знают о существовании “Тирэх”, но приходить туда необходимо трезвым, вести себя прилично и спокойно, вовремя ложиться спать. К сожалению, это не очень свойственно тем, кто привык жить на улице. Их психологию сложно изменить. Между тем, в “Тирэх” могут помочь восстановить утраченные документы и даже подыскать работу. Профилактика бездомности — это не только открытие новых пунктов обогрева и бесплатных столовых. Это еще и государственная забота о доступности жилья, создание условий для того, чтобы люди могли приобретать квартиры, не рискуя при этом стать бомжами», — прокомментировала Елена Голомарева руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева.