В Якутске дым от крупных пожаров в Горном и Хангаласском районах

Как сообщил сегодня, 2 июля, начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов, в Якутск ветром принесло дым от крупных пожаров в Горном и Хангаласском районах.

Если говорить о столице республики, то по состоянию на 2 июля на территории городского округа «город Якутск» действуют природные пожары в Магане и на границе с Намским улусом, сообщает Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска. Данные пожары под контролем.

«По последним данным площадь пожара в Магане составляет 200 гектаров, в том числе 30 га верхового пожара. На тушении природного пожара задействованы 43 человека, 4 единицы техники и 52 единицы пожарного оборудования», — сообщил руководитель МКУ «УГОЧС и ОПБ» г. Якутска Виталий Бобинов.

Площадь пожара на границе с Намским улусом за селом Кильдямцы составляет 5 гектаров. На тушении пожара задействованы 13 человек и 3 единицы техники.