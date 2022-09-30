30.09.2022
17:17
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Экология

В Якутске дворники спасли уточку 😊

Читатели телеграм-канала Эхо столицы поделились историей.

Сегодня на канале по улице Каландаришвили сердобольные прохожие увидели одинокую утку.

Её спасли дворники управляющей компании, и теперь утка будет жить до весны в частном дворе.

Фото: https://t.me/exostolicy
Источник: https://t.me/exostolicy

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