27.12.2021
11:38
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Якутск

В Якутске дворник «рисует» на снегу новогодние картинки

Когда дворник — в душе художник, то может обычный двор на Бестужева-Марлинского, 18 в Якутске превратить в выставку своего творчества. Снег и метла в умелых руках превратили тротуары во дворе в новогодние картинки. «Сделал нам подарок и подарил настроение наш дворник», — пишут жители.

Фото: yakutsk_info
Источник: тгк YKT.TOP
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