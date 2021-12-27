В Якутске дворник «рисует» на снегу новогодние картинки

Когда дворник — в душе художник, то может обычный двор на Бестужева-Марлинского, 18 в Якутске превратить в выставку своего творчества. Снег и метла в умелых руках превратили тротуары во дворе в новогодние картинки. «Сделал нам подарок и подарил настроение наш дворник», — пишут жители.