В Якутске двое грабителей заставили мужчину снять деньги с банкомата

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель, который сообщил, что ночью двое неизвестных по ул. Чкалова, применив силу, похитили у него деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны двое 18-летних подозреваемых.

Выяснилось, что заявитель возвращался ночью домой, когда к нему подошли двое незнакомых молодых людей и попросили сигареты. Получив отказ, они, применив силу, начали требовать деньги, но потерпевший сообщил, что наличных у него при себе нет. Тогда злоумышленники, угрожая, заставили его пройти в ближайший банкомат, где мужчина снял все имеющиеся на карте денежные средства в размере 2000 рублей и передал молодым людям. Получив желаемое, злоумышленники скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.