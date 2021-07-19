19.07.2021
10:32
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Якутск

В Якутске движение транспорта по ул. Хабарова ограничат

Уважаемые жители и гости столицы!

 Окружная администрация города Якутска во исполнение Распоряжения от 16 июля 2021 года №1412р «О временном ограничении движения транспортных средств по улице Хабарова в г. Якутске» сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по демонтажу магистральных сетей с опорами на участке по улице Хабарова от дома №5 до дома №19, будет организовано ограничение движения транспортных средств с 20 июля 2021 года до 31 августа 2021 года.

Автобусные маршруты № 7 и №35 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Источник: Yakutskcity.ru
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