В Якутске движение транспорта по ул. Хабарова ограничат

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска во исполнение Распоряжения от 16 июля 2021 года №1412р «О временном ограничении движения транспортных средств по улице Хабарова в г. Якутске» сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по демонтажу магистральных сетей с опорами на участке по улице Хабарова от дома №5 до дома №19, будет организовано ограничение движения транспортных средств с 20 июля 2021 года до 31 августа 2021 года.

Автобусные маршруты № 7 и №35 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.