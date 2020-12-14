14.12.2020
12:45
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Происшествия

В Якутске две беды: собаки и мороз

В Якутске за прошедшую неделю девять человек обратились в травмпункт с обморожениями. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Константин АРЕДАКОВ во время общегородской планерки 14 декабря.

Среди обратившихся — восемь взрослых и один несовершеннолетний. Отметим, что температура с середины прошлой недели опускается ниже -40-45 градусов. Сегодня, 14 января, утром в Якутске зафиксировано -46 мороза.

Также за неделю в травмпункт обратились девять человек после укусов собак. В пяти случаях на людей напали безнадзорные собаки.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yakutia-daily.ru/za-nedelyu-v-travmpunkt-yakutska-9-chelovek-obratilis-s-obmorozheniyami/
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