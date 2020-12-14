В Якутске две беды: собаки и мороз

В Якутске за прошедшую неделю девять человек обратились в травмпункт с обморожениями. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Константин АРЕДАКОВ во время общегородской планерки 14 декабря.

Среди обратившихся — восемь взрослых и один несовершеннолетний. Отметим, что температура с середины прошлой недели опускается ниже -40-45 градусов. Сегодня, 14 января, утром в Якутске зафиксировано -46 мороза.

Также за неделю в травмпункт обратились девять человек после укусов собак. В пяти случаях на людей напали безнадзорные собаки.