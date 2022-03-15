В Якутске два юноши торговали наркотиками через интернет и тайники

В отношении двух жителей города Якутска, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух юношей 17 и 18 лет по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») совершенное организованной группой в крупном размере.

Следствием установлено, что вечером 14 марта 2022 года в подъезде одного из жилых домов, расположенных на ул. Дзержинского города Якутска, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, молодые люди установлены сотрудниками отдела № 1 УНК МВД по РС (Я). У них изъяты пакеты с веществом, которое, согласно исследованию, является наркотическим средством.

При проверке юноши пояснили, что с января 2022 года с использованием сети «Интернет» они распространяли наркотические средства на территории г. Якутска бесконтактным способом путем установления тайников-закладок. Следователи провели допросы подозреваемых и иные следственные действия, в ходе которых они дали признательные показания и рассказали о деталях совершенного преступления.

В отношении 18-летнего подозреваемого избрана мера пресечения, его несовершеннолетнему товарищу следователь избрал меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Следует отметить, что распространение наркотических средств в крупном размере, согласно действующему уголовному законодательству, карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.