В Якутске два раза за день совершили поджог многоквартирного дома

Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В Якутске сегодня, 8 сентября, пожарные дважды выезжали на вызов по одному и тому же адресу. В обоих случаях причиной пожара стал поджог.

Первое сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Якова Потапова поступило в 13:22. Возгорание было ликвидировано до приезда огнеборцев, повреждена стена в подъезде на площади 2 кв.м. Через час в этом же доме снова произошло возгорание, на этот раз огнём оказалась повреждена стена в подъезде на площади 4 кв.м.

В МЧС Якутии сообщают, что причиной пожара в обоих случаях стал поджог, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего на тушение привлекались 53 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.