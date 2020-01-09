В Якутске ДПС-ники задержали 50 водителей

Сотрудниками ДПС с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. отстранен от права управления транспортными средствами 51 водитель, севший за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. 14 из них не имели водительских удостоверений, 6 попались за повторным вождением в алкогольном состоянии.

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Уважаемые якутяне, не будьте равнодушны, помните: вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и сообщайте в полицию: 02, в дежурную часть ГИБДД по номерам телефонов: 127 и 352222, в районах – по номерам отделов полиции.