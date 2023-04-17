17.04.2023
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Погода
В Якутске дождь: Вода-вода, кругом вода
Небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем на западе, юге, днем на западе центральных районов. На остальной территории без существенных осадков. В Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Нерюнгринском, Кобяйском районах ветер в порывах до 15-18 м/с, арктических районах до 20 м/с, местами поземок. Температура воздуха ночью в центральных районах -4-9°, на остальной территории и при прояснении -14-19°, на северо-востоке местами -19-24°. Температура воздуха днем 0+5°, в центральных, южных районах +6+11°, на западе, в арктических районах 0,-5°.
В Якутске ночью без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -4-6°, днем +7+9°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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